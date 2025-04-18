Ученые обнаружили неожиданный вред бессонницы и снотворных

Sleep: Бессонница и частый прием снотворных повышают риск инвалидности

Бессонница и частый прием снотворных повышают риск инвалидности у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета и Медицинского университета Тайбэя. Они проанализировали данные более 6700 человек старше 65 лет за пятилетний период. Работа опубликована в журнале Sleep.

Согласно результатам, каждый год, в течение которого усиливались симптомы бессонницы, риск утраты способности к самообслуживанию увеличивался на 20 процентов. Столько же добавлял и рост частоты приема снотворного. Особенно высокие показатели были у тех, кто одновременно плохо спал и регулярно принимал препараты.

Оценивались действия вроде одевания, приема пищи, пользования туалетом и передвижения. Участников делили по уровню самостоятельности: от полной независимости до необходимости посторонней помощи.

Ученые подчеркивают: бессонница — не просто возрастная особенность, а фактор, ускоряющий физическое и когнитивное снижение. При этом снотворные, по их данным, не только не решают проблему, но и могут ухудшать ситуацию — в том числе за счет увеличения риска падений.

Авторы рекомендуют при проблемах со сном обращаться к врачу и рассматривать немедикаментозные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает нормализовать сон без побочных эффектов.