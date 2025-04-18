В Кремле осудили заявления о милитаризации Европы и Украины

Песков: Заявления о милитаризации Европы и Украины мешают мирному процессу

Заявления о милитаризации Европы и Украины, которые слышны из европейских стран, мешают мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Наоборот, призывы к (...) милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее. [Это] вряд ли может поспособствовать поискам путей урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил о наличии определенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, однако отметил, что сторонам еще предстоят сложные переговоры.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал условие отказа от попыток примирить Россию и Украину. По его словам, в настоящее время США «подошли к моменту, когда нужно решить, возможно ли» завершение боевых действий.