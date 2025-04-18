В заявлении Рубио о мире России и США усомнились

Политолог Журавлев: Европе покажут, что она больше не ближайший союзник США

Заключение перемирия возможно, если Россия сможет договориться с США без Украины, однако насчет интерпретации слов государственного секретаря Марко Рубио торопиться не стоит, считает политолог Дмитрий Журавлев. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на странице в социальной сети X сообщил, что заявление государственного секретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине является плохим знаком для Киева. По его словам, "сепаратный мир с Россией" приведет к банкротству Европейского союза и военному краху украинских властей.

Журавлев предупредил, что интерпретация венгерского аналитика слов Рубио могла быть ошибочной. Эксперт предположил, что госсекретарь США мог вкладывать в свои слова другой смысл, искренне считая, что Россия не хочет мира. Однако, если Кошкович прав, для нынешней Украины это будет очень плохой сценарий, подтвердил политолог.

«Скорее всего, после перемирия в нынешнем виде Украина исчезнет. Для Евросоюза это тоже плохой сценарий. Европе будет продемонстрировано, что она больше не является ближайшим союзником Америки, чьими интересами она не может поступиться», — считает эксперт.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Он отметил, что Вашингтон будет помогать в урегулировании конфликта, только если Москва и Киев настроены на мир.