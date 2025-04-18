Врач назвала допустимую суточную порцию пасхального кулича

Диетолог Игнатикова: Можно съесть 70-100 граммов кулича без вреда для здоровья

В куличах содержится много сахара, муки и сливочного масла, поэтому переедать их не рекомендуется, предупредила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Допустимую суточную порцию пасхального угощения она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Игнатиковой, в день можно съесть 70-100 граммов кулича без вреда для здоровья и фигуры. Она отметила, что избыток этого блюда в первую очередь опасен для диабетиков, так как в муке и сахаре содержатся углеводы, которые быстро усваиваются организмом и вызывают резкий подъем уровня сахара. Это может привести к гипергликемии, предупредила врач.

Терапевт также указала, что из-за наличия сливочного масла в составе куличи могут спровоцировать подъем уровня холестерина, что особенно вредно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Кроме того, врач напомнила, что пасхальное лакомство содержит много калорий и потенциально может стать причиной появления лишних килограммов.

Чтобы избежать негативных последствий для организма, Игнатикова посоветовала не только есть в меру, но и добавить в праздничное меню максимальное количество овощей, фруктов и злаков. Людям с диабетом, лишним весом, болезнями сердца и сосудов она призвала спросить у лечащего врача о допустимом количестве кулича.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух подсказала, как снизить калорийность пасхального меню. Она посоветовала при приготовлении блюд уменьшить количество сахара и заменить сливочное масло на творог.