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16:37, 18 апреля 2025Спорт

Вяльбе тремя словами оценила введение против нее санкций на Украине

Вяльбе о введении против нее санкций на Украине: Мне все равно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе тремя словами оценила введение против нее санкций президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне все равно», — заявила Вяльбе. Функционер попала в санкционный список вместе с несколькими другими спортсменами и функционерами ранее 18 апреля.

Ранее Вяльбе отреагировала на попадание в санкционный список Канады. «Значит, я патриот своей страны», — заключила она.

Осенью 2024 года Вяльбе в шутку предложила сбросить на Лондон бомбу ради допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

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