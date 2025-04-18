Вяльбе тремя словами оценила введение против нее санкций на Украине

Вяльбе о введении против нее санкций на Украине: Мне все равно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе тремя словами оценила введение против нее санкций президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне все равно», — заявила Вяльбе. Функционер попала в санкционный список вместе с несколькими другими спортсменами и функционерами ранее 18 апреля.

Ранее Вяльбе отреагировала на попадание в санкционный список Канады. «Значит, я патриот своей страны», — заключила она.

Осенью 2024 года Вяльбе в шутку предложила сбросить на Лондон бомбу ради допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.