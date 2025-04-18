Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 18 апреля 2025Наука и техника

Выявлена удивительная причина потери подвижности сперматозоидов

Nat Commun: CatSper запускает движение сперматозоида при температуре 33,5 °C
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американские ученые выяснили, что сперматозоиды реагируют на нагрев, как на сигнал к действию. Главную роль в этом играет белковый канал CatSper — он «включает» движение сперматозоида при температуре выше 33,5 градуса. Если активация происходит слишком рано, фертильность снижается. Исследование опубликовано в Nature Communications.

CatSper — это канал в оболочке сперматозоида, через который внутрь клетки поступают ионы кальция. Эти ионы запускают резкие и активные движения хвоста сперматозоида — так называемую гиперактивацию, необходимую для оплодотворения.

Но если CatSper включается преждевременно, сперматозоид теряет способность нормально двигаться и не может достичь яйцеклетки. Чтобы этого не произошло, в организме мужчины есть два защитных механизма: кислая среда и вещество спермин, которое содержится в семенной жидкости. Они удерживают канал в неактивном состоянии.

Когда сперматозоиды попадают в организм женщины, условия меняются — среда становится более щелочной и теплой. Тогда защита ослабевает, но спермин продолжает временно подавлять тепловую активацию. Это позволяет сперматозоиду «дожить» до встречи с яйцеклеткой. Только после определенного этапа — капацитации — CatSper начинает полноценно работать.

Авторы подчеркивают, что температурная чувствительность CatSper может объяснить, почему мужские половые железы находятся вне тела — при температуре выше 34 градусов канал активируется слишком рано, что снижает шансы на зачатие. Новое открытие может быть полезно при разработке мужских контрацептивов и в лечении бесплодия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    В США обратили внимание на противоречащие логике заявления Европы

    Молодого россиянина приговорили к 15 годам за два теракта и сотрудничество с Киевом

    Стало известно о двух попытках ВСУ прорваться через границу России

    Путешествующая в одиночку женщина назвала популярный город Европы небезопасным

    Выявлена удивительная причина потери подвижности сперматозоидов

    Состояние энергетики на Украине оценили

    Отца троих погибших от рук матери детей задержали за истязание четвертого ребенка

    На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

    Известный комик извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости