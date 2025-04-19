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06:14, 19 апреля 2025Мир

Госдеп напомнил Европе о возможности США выйти из процесса урегулирования

Госдеп напомнил Европе, что США могут выйти из процесса урегулирования
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Тэмми Брюс

Тэмми Брюс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Союзникам США в Европе следует понять, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

Брюс выразила надежду, что «европейские партнеры услышали в Париже», так как урегулированию должны способствовать все.

Ранее в статье издания Axios появилась информация о том, что Соединенные Штаты грозятся выйти из переговорного процесса по Украине, но адресатом этих угроз является не Россия, а, вероятно, украинский лидер Владимир Зеленский.

До этого американские глава заявил, что Россия не играет с ним и что Вашингтон не ведет игры ни с одной страной.

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