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16:28, 19 апреля 2025Россия

Хинштейн назвал историческим часом освобождение Курской области от ВСУ

Врио губернатор Хинштейн: Освобождение Курщины от ВСУ станет историческим часом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет историческим часом, который ждет вся Россия. Заявление временно исполняющего обязанности (врио) губернатора региона Александра Хинштейна передает ТАСС.

Освобождение хутора Олешня чиновник назвал приближением окончательного освобождения Курщины. «Вся Курская область, вся Россия ждет этого момента, этого исторического часа. Нисколько не сомневаемся в том, что он настанет», — сказал он.

По его словам, жители региона молятся за российских бойцов, которые освобождают Курскую область.

Ранее в Telegram военкор Александр Коц сообщил, что от Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, выступающую важным логистическим узлом ВСУ.

Также в апреле Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Олешня в Курской области.

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