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23:48, 19 апреля 2025Спорт

«Локомотив» выиграл золото чемпионата России по волейболу

Женский «Локомотив» выиграл золото чемпионата России по волейболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: сайт калининградского «Локомотива»

Калининградский «Локомотив» выиграл золото чемпионата России по волейболу среди женщин. Об этом сообщается на сайте турнира.

Спортсменки одержали победу над казанским «Динамо» в пятом матче финальной серии плей-офф чемпионата России. Встреча прошла 19 апреля в Казани и завершилась со счетом 3-1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21) в пользу гостей.

Калининградская команда выиграла в серии до трех побед со счетом 3-2. «Локомотив» третий раз стал победителем турнира. Ранее команда из Калининграда побеждала в 2021 и 2022 годах.

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