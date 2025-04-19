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10:13, 19 апреля 2025Спорт

На Украине предложили штрафовать тренеров за использование русского языка

Комментатор Бебех предложил штрафовать тренеров за использование русского языка
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Шовковский

Александр Шовковский. Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

Украинский спортивный комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир УПЛ ТВ.

Бебех оказался недоволен тем, что по ходу матча с «Оболонью» Шовковский использовал русский язык, чтобы давать подсказки игрокам. «Я понимаю, что с пылу с жару, в борьбе, но это же публичное место, это не где-то на кухне или дома», — заявил он.

Комментатор предложил контрольно-дисциплинарному комитету штрафовать украинских тренеров за русский язык. «Если мы говорим, что спорт важен, что спорт — это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях — это пропаганда говна», — заключил Бебех.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета.

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