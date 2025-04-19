На Украине предложили штрафовать тренеров за использование русского языка

Комментатор Бебех предложил штрафовать тренеров за использование русского языка

Украинский спортивный комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир УПЛ ТВ.

Бебех оказался недоволен тем, что по ходу матча с «Оболонью» Шовковский использовал русский язык, чтобы давать подсказки игрокам. «Я понимаю, что с пылу с жару, в борьбе, но это же публичное место, это не где-то на кухне или дома», — заявил он.

Комментатор предложил контрольно-дисциплинарному комитету штрафовать украинских тренеров за русский язык. «Если мы говорим, что спорт важен, что спорт — это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях — это пропаганда говна», — заключил Бебех.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета.