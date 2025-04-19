РИА Новости: Солдаты ВСУ переодевались в гражданскую одежду, убегая из Угледара

Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду. Об этом сообщил местный житель в беседе с РИА Новости.

«Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам», — отметил собеседник агентства.

Ранее житель Угледара рассказал, что Вооруженные силы Украины наносили удары по горожанам, чтобы создать «картинку» в западных СМИ. По его словам, украинские войска нанесли удар по скоплению мирных жителей, когда в город приехали немецкие корреспонденты.

6 апреля снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сумрак рассказал, что в Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы его не забрали в ВСУ.