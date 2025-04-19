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02:49, 19 апреля 2025Бывший СССР

Очевидец рассказал о побеге украинских военных из Угледара

РИА Новости: Солдаты ВСУ переодевались в гражданскую одежду, убегая из Угледара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинские военные перед штурмом Угледара в ДНР российскими войсками бежали из города, многие бросали оружие и переодевались в гражданскую одежду. Об этом сообщил местный житель в беседе с РИА Новости.

«Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам», — отметил собеседник агентства.

Ранее житель Угледара рассказал, что Вооруженные силы Украины наносили удары по горожанам, чтобы создать «картинку» в западных СМИ. По его словам, украинские войска нанесли удар по скоплению мирных жителей, когда в город приехали немецкие корреспонденты.

6 апреля снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сумрак рассказал, что в Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы его не забрали в ВСУ.

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