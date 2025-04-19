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23:54, 19 апреля 2025Россия

Военкор заявил о возможности закончить украинский конфликт за неделю

Поддубный: Запад закончит конфликт за неделю, если даст подзатыльники Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Способность украинского президента Владимира Зеленского менять позицию после «хорошей порции шпицрутенов (длинный гибкий прут или палка — примечание «Ленты.ру»» говорит о том, что войну Запад действительно может закончить за неделю, об этом в Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он рассказал о возможности быстрого урегулирования кризиса. «Нужно просто дать подзатыльников Зеленскому и выполнить вполне понятные и логичные условия России», — подчеркнул военкор.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский хочет помощи Запада после удара по Сумам. По его словам, Запад серьезно истощен и «почти разорен» после долгой помощи Киеву.

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