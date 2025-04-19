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13:50, 19 апреля 2025Мир

Премьер Баварии высказался о поставках ракет Taurus для Украины

Премьер Баварии Зедер: Ракеты Taurus нужны самой Германии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Крылатые ракеты Taurus нужны самой Германии. О возможных поставках оружия Украине высказался в интервью газете Augsburger Allgemeine премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

«Прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих. Это лучшее оружие, которое у нас есть. Помимо этих крылатых ракет, нам нужна настоящая армия беспилотников и собственный противоракетный щит», — заявил политик, добавив, что решение по поставкам будет принимать будущий канцлер ФРГ.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что угрозы Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus могли стать элементом торга и давления Евросоюза на США, чтобы европейские страны получили место за столом переговоров по украинскому конфликту.

Также в апреле избранный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении передать Украине Taurus в случае одобрения этого решения странами Европейского союза.

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