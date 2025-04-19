Раскрыт срок снижения солнечной активности

Астроном Коняев: Снижение солнечной активности зафиксируют в ближайшие два года

Снижение солнечной активности прогнозируется в ближайшие два года. Об этом заявил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Егор Коняев в разговоре с ТАСС.

По словам специалиста, это связано с тем, что пик активности одиннадцатилетнего солнечного цикла завершается.

Ранее специалисты Кембриджского университета (Великобритания) обнаружили признаки биологической активности за пределами Солнечной системы.

До этого стало известно, что некоторые виды лишайников смогли пережить условия, максимально приближенные к марсианским, и при этом остались «живыми» — то есть продолжали обмен веществ.