Стало известно о продвижении ВС России у Волчанска

Эксперт Марочко: ВС России продвигаются вперед у Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются вперед у Волчанска. Об этом ТАСС стало известно от эксперта Андрея Марочко.

«Касаемо Волчанска: здесь медленно, планомерно наши войска продвигаются, невзирая на то, что противник действительно предпринял ряд серьезных контратак на юго-востоке от населенного пункта», — сказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке.

По его словам, остановить продвижение российских сил украинская сторона, несмотря на предпринимаемые попытки контратак, не в состоянии физически.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины несколько раз попытались контратаковать у Волчанска Харьковской области.

Также в апреле Марочко заметил, что подразделения ВС России увеличили зону контроля в населенном пункте Волчанск.