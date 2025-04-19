Тренер «Акрона» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал судейство в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводит ТАСС.

«Я просто был удивлен, когда судья просто останавливал игру», — заявил специалист. Тедеев добавил, что не позволит по-хамски разговаривать с его футболистами, так как судья должен быть интеллигентным.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном» прошла в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У хозяев голами отметились Артем Дзюба с пенальти, Дмитрий Пестряков и Алекса Джурасович, оформивший автогол. У красно-белых отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко с пенальти.

«Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 28 очками располагается на девятой строчке.