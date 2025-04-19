В Госдепе раскрыли связь между сделкой по недрам и урегулированием конфликта на Украине

Брюс: Сделка по недрам не связана с урегулированием конфликта на Украине

Сделка между Вашингтоном и Киевом по недрам не связана с процессом урегулирования конфликта на Украине. Связь между соглашениями раскрыла руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит эту катастрофу», — сказала Брюс.

По ее словам, президент США Дональд Трамп надеется, что сделка будет заключена на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США на данный момент не обсуждают возможность выделить Украине новые пакеты военной помощи после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева».