Аэропорт Стамбула установил необычное достижение

Аэропорт Стамбула стал первым в Европе, где одновременно сели три самолета

Аэропорт Стамбула вошел в историю как первая в Европе воздушная гавань, где одновременно приземлились три самолета. О необычном достижении сообщил телеканал CNN Türk.

«Операция вошла в историю как первый случай одновременной посадки трех самолетов [в Европе]. Таким образом, аэропорт Стамбула стал первым в Европе, где впервые [одновременно] приземлились три самолета», — указано в сообщении.

Утверждается, что момент синхронной посадки рейсов «Турецких авиалиний» из Стокгольма, Парижа и Антальи был зафиксирован на снимках радара.

Ранее аэропорт Сочи начал подыскива новый дом для своей бывшей сотрудницы — лабрадора Рицы. Собака восемь лет трудилась в кинологической службе воздушной гавани, а теперь официально стала безработной.