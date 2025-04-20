Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:44, 20 апреля 2025Путешествия

Аэропорт Стамбула установил необычное достижение

Аэропорт Стамбула стал первым в Европе, где одновременно сели три самолета
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Аэропорт Стамбула вошел в историю как первая в Европе воздушная гавань, где одновременно приземлились три самолета. О необычном достижении сообщил телеканал CNN Türk.

«Операция вошла в историю как первый случай одновременной посадки трех самолетов [в Европе]. Таким образом, аэропорт Стамбула стал первым в Европе, где впервые [одновременно] приземлились три самолета», — указано в сообщении.

Утверждается, что момент синхронной посадки рейсов «Турецких авиалиний» из Стокгольма, Парижа и Антальи был зафиксирован на снимках радара.

Ранее аэропорт Сочи начал подыскива новый дом для своей бывшей сотрудницы — лабрадора Рицы. Собака восемь лет трудилась в кинологической службе воздушной гавани, а теперь официально стала безработной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами HIMARS во время перемирия

    Сотни желающих попасть в Египет россиян застряли в аэропорту Москвы

    В столице ЦАР отметили Пасху

    Зеленский порассуждал о продлении перемирия

    Трамп обозначил желаемые сроки заключения мира на Украине

    В США оценили возможность полного прекращения огня на Украине

    Определился чемпион мира по хоккею среди женщин

    На Украине высказались о сделке с США по металлам

    В США допустили выход Трампа из переговоров по Украине по одной причине

    ВСУ во время перемирия ударили по российской эвакуационной группе с белыми флагами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости