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10:56, 20 апреля 2025Россия

Автомобиль вылетел в реку Яузу в центре города

В Москве машина протаранила ограждение Рубцовской набережной и упала в реку Яуза
Екатерина Ештокина

Кадр: Телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, протаранив ограждение Рубцовской набережной. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В опубликованном ролике видно, как водитель ехал на большой скорости, не предпринимая попыток затормозить. Вследствие этого машина упала в водоем. При этом причина произошедшего и информация о пострадавших не уточняется.

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«На Рубцовской набережной в районе д. 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле в России автобус с юными хоккеистами попал в ДТП. Водитель микроавтобуса Mercedes выбрал небезопасную скорость движения и не выдержал дистанцию, врезавшись в легковой автомобиль в Пермском крае.

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