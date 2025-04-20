Сербский президент украсил яйца к Пасхе надписью «Я — болван»

Президент Сербии Вучич украсил яйца к Пасхе надписью «Я — болван»

Сербский лидер Александр Вучич рассказал, что сам красит яйца в преддверии Пасхи и решил на некоторых из них написать фразу «Я — чаци (болван)». Видео он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Это слово стало популярным в Сербии в последние две недели. Оно употребялется как ироничное название для тех, кто участвует в поддержке властей за финансовое вознаграждение.

Как отметил Вучич, он видит мужество студентов, желающих учиться. «Поэтому я крашу для них яйца и несу их в Чациленд (так назвали место сбора "чаци" в Пионерском парке — примечание "Ленты.ру"). Я тоже болван!» — подчеркнул он.

Ранее в Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч человек. Протестующие студенты перекрыли несколько улиц.