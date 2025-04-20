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03:39, 20 апреля 2025Россия

Депутат возмутился куличом Киркорова за 100 тысяч рублей

Депутат Иванов предложил Киркорову потратить 100 тысяч не на кулич, а на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru возмутился куличом народного артиста России Филиппа Киркорова и предложил потратить эти деньги на поддержку военнослужащих специальной военной операции (СВО).

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в поступке Киркорова нет ничего неожиданного, однако выразил надежду, что это станет поводом для переосмысления ценностей и приоритетов в обществе.

Ранее Киркоров похвастался пасхальным куличом, который приобрел у дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. Внутри десерта находится «дубайский» шоколад, а сверху — лесные ягоды. Выпечка украшена съемным куполом с крестом. Также кулич установлен на специальной вращающейся платформе. Вес десерта составляет два килограмма.

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