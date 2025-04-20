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05:34, 20 апреля 2025Силовые структуры

Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признать вину

Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова не признала вину в вымогательстве у Милеева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, не признала свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Тархова настаивала, что хотела вернуть долг для отца. В документах уточняется, что Милеев согласился передать деньги, чтобы избежать распространение данных, которые якобы могли бы навредить карьере. При этом он написал заявление в региональное управление ФСБ, подтвердив участие в «оперативном эксперименте».

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По словам Тарховой, она не совершала вымогательство, а только хотела вернуть деньги, которые Милеев был должен ее отцу. Она передала депутату расписку о получении денег, в которой обещала не распространять сведения, порочащие его. Они также обсудили продажу доли Тархова в предприятии.

На данный момент Тархова отбывает срок за вымогательство в крупном размере. Следствие и суд установили, что вместе с подельником она вымогала 200 миллионов рублей у Милеева. Для этого она собрала на него компромат и шантажировала потерпевшего.

С экс-мэром Самары Тарховым и его женой расправились 5 февраля. Суд арестовал на два месяца внучку Тархова, подозреваемую в совершении преступления.

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