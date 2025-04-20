Главы Сбербанка и ВТБ заявили об отмене допкомиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов

Греф и Костин: Допкомиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов будут отменены

Главы Сбербанка и ВТБ Греф и Костин сообщили, что будут отменять допкомиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках, их комментарии опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки, просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов», — заявил Греф.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что согласен с утверждением Грефа и отметил, что их решение ввести комиссии было вынужденным. «Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал — сделаем, конечно», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил навести порядок в сфере семейной программы ипотеки. Он назвал недопустимыми допкомиссии финансовых организаций в отношении них, которые составляют 5-10 процентов.

До этого сообщалось, что доля рыночных ипотечных кредитов в России обновила исторический минимум. По статистике Центробанка, доля жилищных кредитов, выдаваемых вне программ господдержки, по итогам марта составила 13 процентов. В феврале показатель равнялся 14 процентам и был признан минимальным за всю историю наблюдения.