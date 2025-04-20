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10:11, 20 апреля 2025Наука и техника

Китай успешно испытал неядерную «водородную бомбу»

SCMP: В Китае успешно испытали взрывное устройство на основе водорода
Екатерина Ештокина

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Китайские ученые успешно испытали неядерную «водородную бомбу». Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, в таком взрывном устройстве на основе водорода используется химическое соединение гидрид магния. При это отмечается, что во время испытательного взрыва устройства массой два килограмма возник огненный шар температурой более тысячи градусов по Цельсию.

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«Взрывы газообразного водорода воспламеняются с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро распространяется наружу и широко распространяется», — заявила группа под руководством научного сотрудника Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) Ван Сюэфэна.

Уточняется, что неясно, будет ли Народно-освободительная армия Китая использовать такое оружие и каким образом.

Ранее в апреле патриотический подъем в Китае назвали препятствием для примирения с США. По словам эксперта, китайское руководство напрямую использует торговую войну с США для сплочения народа, но это приводит к осложнениям в отношениях двух стран.

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