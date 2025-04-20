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17:50, 20 апреля 2025Спорт

Московский футбольный клуб «Динамо» повторил командный рекорд 31-летней давности

«Динамо» забило в 19-м матче подряд и повторило клубный рекорд 1994 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский футбольный клуб «Динамо», победив казанский «Рубин», отличился в 19-м матче подряд и повторил командный рекорд 31-летней давности. Об этом сообщает «Чемпионат».

Предыдущее достижение было установлено в 1994 году. В следующем матче бело-голубые могут превзойти собственное достижение.

Игра динамовцев против «Рубина» прошла в Москве ранее 20 апреля. Бело-голубые одержали победу со счетом 3:1.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своем возможном назначении на эту должность в московское «Динамо». «Никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул — и понеслось», — заявил Карпин.

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