Московский футбольный клуб «Динамо» повторил командный рекорд 31-летней давности

Московский футбольный клуб «Динамо», победив казанский «Рубин», отличился в 19-м матче подряд и повторил командный рекорд 31-летней давности. Об этом сообщает «Чемпионат».
Предыдущее достижение было установлено в 1994 году. В следующем матче бело-голубые могут превзойти собственное достижение.
Игра динамовцев против «Рубина» прошла в Москве ранее 20 апреля. Бело-голубые одержали победу со счетом 3:1.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своем возможном назначении на эту должность в московское «Динамо». «Никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул — и понеслось», — заявил Карпин.