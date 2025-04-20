Определился чемпион мира по хоккею среди женщин

Женская сборная США по хоккею обыграла Канаду и стала чемпионом мира

Женская сборная США по хоккею выиграла чемпионат мира 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 апреля, в чешском Ческе Будеевице. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в овертайме победу американкам принесла шайба Тессы Янечке.

Сборная США выиграла чемпионат мира среди женских команд в 11-й раз в истории. По этому показателю американки уступают только сборной Канады, у которой в активе 13 побед. Больше ни одна сборная ни разу не выигрывала турнир.

Женская сборная России пропускала ЧМ-2025 в Чехии. С весны 2022-го года все национальные команды страны отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHHF).