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23:15, 20 апреля 2025Спорт

Определился чемпион мира по хоккею среди женщин

Женская сборная США по хоккею обыграла Канаду и стала чемпионом мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Женская сборная США по хоккею выиграла чемпионат мира 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 апреля, в чешском Ческе Будеевице. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в овертайме победу американкам принесла шайба Тессы Янечке.

Сборная США выиграла чемпионат мира среди женских команд в 11-й раз в истории. По этому показателю американки уступают только сборной Канады, у которой в активе 13 побед. Больше ни одна сборная ни разу не выигрывала турнир.

Женская сборная России пропускала ЧМ-2025 в Чехии. С весны 2022-го года все национальные команды страны отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHHF).

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