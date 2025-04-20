В Госдуме отреагировали на отказ украинской гимнастки фотографироваться с экс-россиянкой

У украинских спортсменов есть директива не фотографироваться с российскими атлетами, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на отказ гимнастки Таисии Онофрийчук фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр, на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку.
У них есть четкая директива: ни в коем случае не фотографироваться под угрозой остановки финансирования и отключения от национальной команды Украины. Это уже давно не секрет. Эта тема продвигается, пропагандируется руководством Украины
«Обидно, конечно. Странно это все. Соблюдайте чувство достоинства. Это же спорт. Если бы это было чувство личного неприятия друг друга спортсменов, бывают такие случаи, это понятно. А когда они даже не знакомы и убегают с подиума, то это просто стыдно, позорно. Понятно, что это директива. Но факт есть факт», — прокомментировал Свищев.
Ранее Онофрийчук отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белоруской на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. Онофрийчук выиграла соревнования в упражнениях с обручем и стала второй в упражнениях с мячом. Другими призерами стали уроженка Москвы Вера Туголукова, представляющая Кипр, а также выступающие в нейтральном статусе белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос.