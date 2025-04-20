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17:25, 20 апреля 2025СпортЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на отказ украинской гимнастки фотографироваться с экс-россиянкой

Свищев: У украинских спортсменов директива: не делать фото с атлетами из РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Таисия Онофрийчук

Таисия Онофрийчук. Фото: Jamie Squire / Getty Images

У украинских спортсменов есть директива не фотографироваться с российскими атлетами, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на отказ гимнастки Таисии Онофрийчук фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр, на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку.

У них есть четкая директива: ни в коем случае не фотографироваться под угрозой остановки финансирования и отключения от национальной команды Украины. Это уже давно не секрет. Эта тема продвигается, пропагандируется руководством Украины

Дмитрий Свищевпервый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«Обидно, конечно. Странно это все. Соблюдайте чувство достоинства. Это же спорт. Если бы это было чувство личного неприятия друг друга спортсменов, бывают такие случаи, это понятно. А когда они даже не знакомы и убегают с подиума, то это просто стыдно, позорно. Понятно, что это директива. Но факт есть факт», — прокомментировал Свищев.

Ранее Онофрийчук отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белоруской на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. Онофрийчук выиграла соревнования в упражнениях с обручем и стала второй в упражнениях с мячом. Другими призерами стали уроженка Москвы Вера Туголукова, представляющая Кипр, а также выступающие в нейтральном статусе белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос.

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