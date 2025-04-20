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14:49, 20 апреля 2025Россия

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Зарубин: Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии. Об этом заявил тележурналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что российский лидер проведет совещания по экономическим вопросам и с членами Совета безопасности России, встретится с главами больших и малых российских городов и сел.

Кроме того, в планах Путина также переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом 22 апреля.

Ранее Путин поздравил граждан России с Пасхой. Президент подчеркнул, что праздник Пасхи дарит всем любовь, надежду, а также веру в добро и справедливость.

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