Россия увеличила покупки южнокорейских автомобилей до максимума за год

Ввоз южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза

Ввоз в Россию южнокорейских автомобилей увеличился до максимума за год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы.

Отмечается, что за год объем импорта вырос в 1,6 раза, а за месяц — в 1,3 раза. Так, по итогам марта было поставлено автомобилей на 72,2 миллиона долларов, что стало максимумом за период с февраля 2024 года.

При этом уточняется, что больше всего было куплено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров. Кроме того, также были приобретены машины с дизельным и обычным двигателями.

По итогам прошедшего месяца Россия поднялась с 22 места и заняла 12 позицию в южнокорейском импорте легковых автомобилей. В пятерку самых крупных покупателей вошли США, Канада, Австралия, Киргизия и Великобритания.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне стали реже покупать премиум-автомобили. В первом квартале 2025 года продажи новых премиум-машин в стране упали, снизившись до 115 единиц.