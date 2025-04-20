Названы способы избежать мошенничества при выборе тура

Экономист Щербаченко посоветовал проверять агентство при выборе тура

Выбор тура — это важный процесс, и чтобы избежать мошенников, стоит следовать нескольким рекомендациям, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Способы избежать рисков он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь стоит проверить агентство, считает эксперт. В частности, необходимо убедиться на сайте Министерства экономического развития России, что оно входит в Единый федеральный реестр туроператоров, а также изучить отзывы о компании, отеле, авиакомпании перевозчика на независимых сайтах и форумах. Щербаченко также призвал не доверять агентству, если оно открылось в разгар сезона.

Сравните цены на аналогичные туры в разных агентствах. Если цена значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества. Агент получает комиссию с продажи тура — около 7-8 процентов. Если вам предлагают скидку в 10-50 процентов, то, скорее всего, вас пытаются обмануть Петр Щербаченко экономист

При приобретении экономист призвал обязательно заключать официальный договор с указанием всех условий тура и внимательно его читать, а также запрашивать все документы, подтверждающие оплату, включая чеки и квитанции. В документе стоит проверить страну назначения, город, количество звезд отеля, его название, а также информацию о перелете, уточнил он.

Собеседник «Ленты.ру» также призвал не платить всю сумму сразу, а вносить деньги поэтапно. Кроме того, стоит избегать переводов на личные счета, а при оплате в интернете обращать внимание на то, через безопасный ли сайт она производится.

Немаловажно изучить программу тура, чтобы понять, что входит в стоимость, и убедиться, что все услуги, включая трансфер, экскурсии, питание, четко прописаны.

В числе прочего Щербаченко посоветовал проверить наличие контактной информации агентства и узнать, будет ли возможность связаться с представителем компании на месте при возникновении каких-то проблем.

«Если у вас есть знакомые или друзья, которые недавно путешествовали, спросите их о рекомендациях и опыте с определенными агентствами», — заключил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Это связано с повторными выбросами мазута.

