Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:08, 20 апреля 2025Моя страна

В Хабаровске макак Финик отстоял свою курочку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Levelshalash / Shutterstock / Fotodom  

В Хабаровске макак по кличке Финик отстоял свою курочку у другой обезьяны. Об этом сообщает «АиФ Хабаровск».

Сотрудники зоопарка принесли на обед Финику курицу, мандарины, финики, яйца, орехи и сухарики с медом. Все угощения были аккуратно разложены по коробкам и банкам. На размещенных кадрах видно, что Финик спокойно ел, а когда другая обезьяна — Кизил — попыталась приблизиться, макак защитил обед.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября. Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
1 ноября 2021
«У них закончились деньги и еда» На фоне коронавируса животных в российском цирке обрекли на смерть. Как их удалось спасти?
«У них закончились деньги и еда»На фоне коронавируса животных в российском цирке обрекли на смерть. Как их удалось спасти?
5 апреля 2020

Работники зоосада отметили, что подобное поведение — часть иерархии среди приматов. Пока старший ест, младший терпеливо ждет своей очереди. «Финик — умница, ест аккуратно, из каждой баночки по чуть-чуть. А Кизил, хоть и помладше, знает, что сейчас — не его время», — рассказали сотрудники зоопарка.

Ранее в апреле собаки со всей России поучаствовали в соревнованиях за звание лучшей ищейки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности по атаке на Донецк в пасхальное перемирие

    В центре Берлина произошла стрельба

    В Минобороны рассказали о соблюдении пасхального перемирия

    ВСУ ночью после перемирия осуществили 900 атак дронами и сбросов боеприпасов

    На Украине отреагировали на обозначение Киева российским городом в эфире Fox News

    Сотрудников Пентагона уличили в клевете

    Психолог рассказал о влиянии мемов с котами на способность организма бороться со стрессом

    Российская тревел-блогерша описала некоторые продукты в Мексике фразой «в России не найти»

    Медведева сменила имидж

    Лавров раскрыл цели коалиции желающих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости