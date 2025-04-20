В России на чемпионате по дрифту с колеса автомобиля слетела шина и вернулась на место

На чемпионате в Петербурге слетевшая с колеса машины шина вернулась на место

В России на чемпионате по дрифту с колеса автомобиля слетела шина и вернулась на место. Соответствующий ролик публикует «Фонтанка».

Соревнование проходило в Санкт-Петербурге. На размещенных кадрах видно, как во время гонки Lets Drift пилот Артем Перепилиц потерял на несколько секунд покрышку. «Это первый раз вообще в дрифте такое. Было раньше, что колеса целиком откручивались. А здесь покрышка соскочила с диска и вернулась на место. Такого не было раньше», — высказались организаторы.

По словам экспертов, шина вернулась на место, поскольку пилот не снизил скорость, вследствие чего машина сравнялась со скоростью покрышки.

В декабре 2024 года россиянин устроил дрифт с ребенком на багажнике и попал на видео. На кадрах можно увидеть, как девочка сидит, держась руками за спойлер на машине.