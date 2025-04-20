Вера Брежнева стала сдавать недвижимость в Москве примерно за 300 тысяч рублей

Певица Вера Брежнева стала сдавать недвижимость примерно за 300 тысяч рублей

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева стала сдавать недвижимость в Москве примерно за 300 тысяч рублей, чтобы зарабатывать в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда отдала в аренду офисные помещения в Пресненском районе дочерней компании бывшего мужа Константина Меладзе. При этом отмечается, что помещение снял лейбл музыкального продюсера Андрея Джахая Gusl.

В декабре 2023 года Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России. Речь шла о бутике женской одежды Myseasons, который 41-летняя исполнительница открыла в Санкт-Петербурге совместно с дизайнером Ханной Хмелевой.