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16:49, 20 апреля 2025Культура

Вера Брежнева стала сдавать недвижимость в Москве примерно за 300 тысяч рублей

Певица Вера Брежнева стала сдавать недвижимость примерно за 300 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева стала сдавать недвижимость в Москве примерно за 300 тысяч рублей, чтобы зарабатывать в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда отдала в аренду офисные помещения в Пресненском районе дочерней компании бывшего мужа Константина Меладзе. При этом отмечается, что помещение снял лейбл музыкального продюсера Андрея Джахая Gusl.

В декабре 2023 года Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России. Речь шла о бутике женской одежды Myseasons, который 41-летняя исполнительница открыла в Санкт-Петербурге совместно с дизайнером Ханной Хмелевой.

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