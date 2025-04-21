ФСИН подтвердила нарушение журналисткой Барабаш условий домашнего ареста

ФСИН не обнаружила дома журналистку Барабаш, она объявлена в розыск

Сотрудники ФСИН не обнаружили дома журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш (признана Минюстом России иноагентом), обвиняемую по делу о фейках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Москве.

В ведомстве рассказали, что 13 апреля сотрудники выявили нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста с помощью системы электронного мониторинга, после чего прибыли по адресу, где должна была находиться журналистка, и не нашли ее там.

21 апреля суд изменил меру пресечения Барабаш на заключение под стражу. Ее объявили в розыск.

31 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Барабаш, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, и направила материалы в суд.

По версии следствия, Барабаш создала и администрировала аккаунт в соцсети, деятельность которой была признана запрещенной на территории РФ. Там она в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023-го распространила три материала, содержащих фейки про Российскую армию, под видом достоверной информации.

