Губернатор назвал тупым моральным уродом выбросившего в мусор письма детей бойцам СВО

Губернатор Никитин о выброшенных на помойку письмах бойцам СВО: Проверка идет

Тот, кто в Нижегородской области выбросил на помойку письма учащихся техникума бойцам специальной военной операции (СВО), — тупой моральный урод, заявил губернатор региона Глеб Никитин. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети — пострадавшие», — написал губернатор.

Проверка после случившегося, по его словам, уже идет, власти делают все, чтобы найти виновных. Те, кто выбросил на помойку письма бойцам СВО и принял участие в организации этого, не должны и не могут работать в образовательных и иных организациях Нижегородской области, сказал Никитин и выразил надежду, что у этих людей хватит совести на извинения перед студентами.

Никитин поблагодарил неравнодушных людей, которые обнаружили письма и сообщили об этом. Он отметил, что руководство учебного заведения дало невнятные комментарии после случившегося.

О том, что письма учеников Нижегородского строительного техникума в Нижнем Новгороде бойцам СВО нашли на помойке, стало известно 20 апреля. Директор техникума впоследствии заявила, что помнит, кому передавали коробку с письмами. Замглавы образовательного учреждения прокомментировала ситуацию фразой «мы в шоке, честно говоря».

До этого в Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов СВО. Коробки, которыми были заполнены четыре мусорных контейнера, обнаружила дворник. В них были медикаменты, предметы гигиены, продукты, включая суповые наборы, тушенку, крупы и специи, а также одежда для военнослужащих, в том числе сшитые специально для стрельбы варежки и сотни трусов.