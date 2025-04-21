Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:34, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Харламов рассказал об удививших его переменах после возвращения в Россию из США

Гарик Харламов удивился переменам в России после возвращения из США в 90-е
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комик и актер Гарик Харламов рассказал, что в конце 1990-х, вернувшись в Россию из США, он удивился произошедшим в стране переменам. Об этом он заявил в беседе с проектом Dreamcast, видео вышло во «ВКонтакте».

«Я когда вернулся из Америки обратно домой, у меня было полное ощущение, что я с собой притащил все. Я уезжал — не было ничего, вернулся — здесь уже "Ашаны", "Макдональдсы" и все на свете», — раскрыл юморист свои впечатления после возвращения в Россию.

Ранее сообщалось, что Харламов описал жизнь в США словами «другой мир». В частности, для него оказалось неожиданностью то, что во время обеда ученики в американских школах делились на группы по расе или национальности.

Перед этим комик признался, что из-за жизни в США испытывает в России трудности с 24-часовой системой исчисления времени. «Для меня это вообще беда», — отметил он.

Харламов жил в США в юности. В начале 90-х он переехал в Чикаго, когда там уже обосновался его отец, и начал учиться в местной школе. Впоследствии комик был вынужден вернуться в Россию по семейным обстоятельствам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Названы приводящие к раку кишечника у молодежи опасные привычки

    Рублю предсказали недолгое укрепление

    Выпуск дешевого электрокара Tesla отложили

    Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия

    На Западе рассказали о праве России ответить на участие США в ударах ВСУ

    В Москве расцвела аномальная сирень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости