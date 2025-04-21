Харламов рассказал об удививших его переменах после возвращения в Россию из США

Гарик Харламов удивился переменам в России после возвращения из США в 90-е

Комик и актер Гарик Харламов рассказал, что в конце 1990-х, вернувшись в Россию из США, он удивился произошедшим в стране переменам. Об этом он заявил в беседе с проектом Dreamcast, видео вышло во «ВКонтакте».

«Я когда вернулся из Америки обратно домой, у меня было полное ощущение, что я с собой притащил все. Я уезжал — не было ничего, вернулся — здесь уже "Ашаны", "Макдональдсы" и все на свете», — раскрыл юморист свои впечатления после возвращения в Россию.

Ранее сообщалось, что Харламов описал жизнь в США словами «другой мир». В частности, для него оказалось неожиданностью то, что во время обеда ученики в американских школах делились на группы по расе или национальности.

Перед этим комик признался, что из-за жизни в США испытывает в России трудности с 24-часовой системой исчисления времени. «Для меня это вообще беда», — отметил он.

Харламов жил в США в юности. В начале 90-х он переехал в Чикаго, когда там уже обосновался его отец, и начал учиться в местной школе. Впоследствии комик был вынужден вернуться в Россию по семейным обстоятельствам.