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19:22, 21 апреля 2025Мир

Иран выставил условие Трампу

Пезешкиан: Иран готов к сделке с США при соблюдении национальных интересов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран готов прийти к соглашению в ходе непрямых переговоров с администрацией главы Белого дома Дональдом Трампом, но только при условии соблюдения национальных интересов Тегерана. Об этом сообщается на официальном сайте иранского президента Масуда Пезешкиана.

«В переговорах с США мы готовы достичь соглашения в установленных рамках, сохраняя наши национальные интересы. Однако если американская сторона не захочет вести с нами переговоры на равных, Иран продолжит идти своим путем», — подчеркнул политик.

Пезешкиан также заявил, что Исламская Республика не стремится к развитию конфликта, но в то же время «не потерпит запугивания и давления».

Непрямые переговоры между Ираном и США состоялись 12 апреля в Омане. Иранская сторона была представлена главой МИД Аббасом Аракчи, а американская — спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. По данным агентства Reuters, представители государств обсудили ослабление некоторых санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

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