Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

Сыгравший Леню Голубкова актер Пермяков обратился к врачам из-за болей в сердце

Актер театра и кино Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, экстренно обратился к врачам. Об этом стало известно Shot.

По предварительной информации, у 72-летнего Пермякова, обратившегося к медикам из-за болей в сердце, спине и шее, диагностировали сахарный диабет. Актеру запретили употреблять некоторые продукты, например, колбасы, сало, жирные мясо и рыбу, консервы и газированную воду, уточняет Shot.

В беседе с изданием звезда рекламы МММ заверил, что следит за своим здоровьем и регулярно занимается спортом.

Ранее сообщалось, что Пермяков пришел на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Актер появился на проекте, чтобы поддержать своего друга Максима, который решил найти любовь на программе.

Перед этим стало известно, что сыгравший в рекламе МММ актер за время отсутствия в шоу-бизнесе стал глубоко верующим человеком. При этом уточнялось, что он планирует вернуться на большую сцену.