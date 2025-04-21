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12:43, 21 апреля 2025Россия

Минобороны России отчиталось о соблюдении режима прекращения огня в Курской области

Минобороны: ВС России соблюдали режим прекращения огня в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России соблюдали режим прекращения огня в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедших суток подразделения российских войск в Курской области продолжили соблюдение режима прекращения огня, объявленного с 18:00 19 апреля Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации (Владимиром Путинымприм. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

С 00:00 21 апреля военнослужащие группировки «Север» продолжили боевые действия против формирований украинских войск, находящихся в Курской области. После окончания режима прекращения огня Вооруженные силы Украины потеряли до 50 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался.

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