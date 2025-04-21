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23:57, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

На Украине назвали возможные последствия территориальных уступок со стороны Киева

Политолог Бондаренко: Уступка территорий может привести к расколу на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Уступка подконтрольных России территорий со стороны Киева может привести к расколу на Украине как на уровне политических сил, так и между регионами. Возможные последствия назвал украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.

«Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта», — сказал Бондаренко.

Ранее член палаты лордов Великобритании лорд Ричард Балф заявил, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам, чтобы урегулировать конфликт с Россией.

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