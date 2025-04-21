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08:16, 21 апреля 2025Экономика

Назван фактор победы в противостоянии Coca-Cola и Pepsi

WSJ: Торговая война Трампа ведет к победе Coca-Cola над Pepsi
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Объявленная президентом США Дональдом Трампам торговая война ведет к победе Coca-Cola над Pepsi. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Поясняется, что секретные концентраты напитков производятся в разных странах. Если у The Coca-Cola Company все основные предприятия располагаются в Америке, то у PepsiCo, Inc значительная часть концентрата производится в Ирландии.

Поскольку США установили 20-процентные тарифы на импорт ирландских товаров, то и продукция Pepsi должна будет облагаться дополнительными пошлинами. Это приведет к удорожанию конечного продукта, а основную выгоду от ситуации получит прямой конкурент Pepsi.

Трамп резко поднял импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших партнеров США, ставки выросли до 20-30 процентов от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре американский лидер объявил о 90-дневной паузе на пошлины для 75 стран, включая государства Евросоюза (ЕС).

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