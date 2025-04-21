Причисление к лику святых «покровителя интернета» отложили из-за смерти Папы Римского

Ватикан отложил причисление к лику святых инфлюэнсера Карло Акутиса

Ватикан отложил канонизацию итальянского подростка Карло Акутиса, известного как «покровитель интернета». Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Представители Ватикана сообщили, что в связи со смертью Папы Римского Франциска (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) причисление Акутиса к лику святых отложили. По данным издания, обряд должен был состояться 27 апреля.

В материале отмечается, что подобных обрядов в Ватикане не будет проводиться до тех пор, пока не изберут нового Папу Римского.

О кончине понтифика сообщалось 21 апреля. Ему было 88 лет.

О том, что Акутиса причислят к лику святых, стало известно в мае 2024 года. Сообщалось, что Папа Римский Франциск подтвердил второе чудо по исцелению людей, совершенное подростком.

Акутис родился в 1991 году в Лондоне. Он стал известен благодаря тому, что распространял идеи католицизма в сети, из-за чего прослыл «Божьим инфлюэнсером» и «покровителем интернета». Кроме того, подростку приписывают два чуда, связанных с исцелением людей. Акутиса не стало в 2006 году в возрасте 15 лет. Его мощи выставлены в церкви Санта-Мария-Маджоре в городе Ассизи в Италии.