Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

Путин: Боевые действия после пасхального перемирия возобновились

Боевые действия после пасхального перемирия возобновились. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Про ситуацию после окончания режима прекращения огня глава государства рассказал во время вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие», — сказал он.

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.