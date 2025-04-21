Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Эксперт Бийчук: Мошенники создают фальшивые аккаунты, чтобы украсть деньги

Мошенники стали создавать фальшивые аккаунты, чтобы красть деньги россиян. О новой уловке злоумышленников предупредил директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, мошенники тщательно собирают информацию о жертве в открытых источниках и используют ее для создания фальшивых аккаунтов в онлайн-магазинах или других сервисах, где требуется подтверждение учетной записи с помощью смс.

После того, как злоумышленники получают сообщение с кодом, они звонят настоящему владельцу номера, отметил Бийчук. Специалист объяснил, что они представляются сотрудниками службы безопасности и утверждают, что аккаунт пользователя пытались взломать, упоминая недавнее получение смс с кодом.

Потенциальная жертва подтверждает, что не должна была получать подобных сообщений, добавил специалист. Тогда аферисты, по его словам, сообщают человеку о необходимости срочно принять защитные меры.

«В процессе разговора мошенники могут запрашивать коды из смс, данные банковских карт, логины или другие конфиденциальные данные. Иногда они предлагают установить специальное приложение для защиты, которое на самом деле оказывается вредоносным», — рассказал Бийчук.