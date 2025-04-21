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21:55, 21 апреля 2025Спорт

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком»

«Салават Юлаев» в Москве сравнял счет в 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл московский «Спартак» в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 21 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол игрока хозяев Сергея Лукьянцева гости ответили заброшенной шайбой Владислава Ефремова. В овертайме победную шайбу у уфимцев забросил Алексей Василевский.

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 3-3. Решающий седьмой матч пройдет в Уфе 23 апреля.

Лучшая команда в этой паре встретится с победителем противостояния между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Ранее счет в этой серии также стал равным: 3-3.

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