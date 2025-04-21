Канцлер Германии Шольц выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Свое обращение он разместил в соцсети X.

«Со смертью Папы Франциска католическая церковь и мир потеряли защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека. Я высоко ценил его ясный взгляд на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мои соболезнования верующим во всем мире», — написал он.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью главы католической церкви выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Понтифика не стало 21 апреля в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет.

В феврале Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.