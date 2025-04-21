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22:50, 21 апреля 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

Минобороны: Система ПВО сбила 2 БПЛА в Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать еще один российский регион в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что 21 апреля в период с с 20:00 до 20:40 по Москве система ПВО сбила пять БПЛА в небе над Республикой Крым.

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