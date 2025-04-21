Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:29, 21 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Способность Зеленского организовать прекращение огня ВСУ оценили

Политолог Живов: Зеленский не в полной мере управляет армией Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, видимо, не сможет обеспечить режим прекращения огня, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в полном объеме подчиняются его воле, считает Алексей Живов, военный эксперт и политолог. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Глядя на попытку пасхального перемирия, видимо, не сможет. Вероятно, что украинская армия не в полном объеме подчиняется Зеленскому. Вероятно, там есть интерес других государств, и они просто не слушаются Зеленского», -— сказал Живов.

Он также отметил, что, судя по открытым источникам, вероятность заключения режима прекращения огня в ближайшее время невысокая.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до нуля часов с воскресенья на понедельник. На этот срок должны были прекратиться боевые действия на территории Украины.

Минобороны РФ подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить огонь, подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял позиции российских бойцов из орудий и минометов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Папа Римский скончался

    В российском городе годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

    ВСУ одновременно атаковали два российских региона

    Раскрыта стоимость отдыха блогеров и звезд в люксовых отелях Таиланда

    Военкор указал на признание Зеленского в нарушении моратория

    В МВД опровергли сообщения о стрельбе в московской гостинице

    Украинский военный получил срок за терроризм в отношении жителей Курской области

    Ряд российских регионов предупредили о высокой опасности пожаров

    На Украине призвали проигнорировать проблемы демографии при снижении возраста мобилизации

    Муфтий Ставрополья выступил против намазов на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости