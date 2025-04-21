Способность Зеленского организовать прекращение огня ВСУ оценили

Политолог Живов: Зеленский не в полной мере управляет армией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, видимо, не сможет обеспечить режим прекращения огня, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в полном объеме подчиняются его воле, считает Алексей Живов, военный эксперт и политолог. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Глядя на попытку пасхального перемирия, видимо, не сможет. Вероятно, что украинская армия не в полном объеме подчиняется Зеленскому. Вероятно, там есть интерес других государств, и они просто не слушаются Зеленского», -— сказал Живов.

Он также отметил, что, судя по открытым источникам, вероятность заключения режима прекращения огня в ближайшее время невысокая.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до нуля часов с воскресенья на понедельник. На этот срок должны были прекратиться боевые действия на территории Украины.

Минобороны РФ подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить огонь, подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял позиции российских бойцов из орудий и минометов.