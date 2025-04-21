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18:41, 21 апреля 2025Наука и техника

Стрельбу доработанного БТР-82А показали на видео

Стрельбу БТР-82А с повышающей точность опорой показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Стрельбу из автоматической пушки бронетранспортера БТР-82А с дополнительной опорой ствола, которая повышает точность, показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видна стрельба из стандартного орудия 2А72 калибра 30 миллиметров и доработанной установки, которую дополнили опорой. Дополнительная конструкция снизила колебания, которые возникают при стрельбе из пушки. Это, в свою очередь, снижает разброс снарядов в ходе автоматического огня.

Скорострельность 2А72 составляет более 330 выстрелов в минут. Пушка позволяет поражать легкобронированную технику на расстоянии до 2000 метров.

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Ранее в апреле стало известно, что боевая машина десанта БМД-4М может получить новую автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. В арсенал орудия войдут снаряды с дистанционным подрывом.

В апреле 2024 года в «Ростехе» сообщили, что российские боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем.

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