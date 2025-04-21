Суд оштрафовал Слепакова на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Таганский районный суд Москвы оштрафовал комика и барда Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Юмориста признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Суд обязал его выплатить 45 тысяч рублей.

Кроме того, Таганский суд оштрафовал по аналогичной статье блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Ему также назначили административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

О том, что в отношении Дудя и Слепакова составили новые протоколы, сообщалось в марте. Уточнялось, что комик и блогер не сопровождали свои материалы маркировкой, предупреждающей об их статусе иностранного агента.